Прощальный бой Роя Джонса пройдет 8 февраля в США

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший сказал, что перед завершением карьеры проведет еще один бой. 48-летний американец, в 2015 году получивший российское гражданство, 8 февраля намерен провести поединок в своем родном городе - Пенсакола (штат Флорида).

- Если захотите увидеть мой последний боксерский бой, посетите Пенсаколу 8 февраля, - цитирует Pensacola Journal Джонса. - Этот бой станет для меня последним.

По информации издания, продажа билетов на прощальный бой титулованного боксера начнется 5 января. Цена на билеты будет варьироваться от 20 до 50 долларов.

Отметим, что ранее Джонс заявлял о намерении провести бой по правилам бокса с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.