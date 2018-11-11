Промоутер Джошуа: "Бой Усика против Джошуа станет огромным событием"

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что бой его клиента с украинцем Александром Усиком станет огромным событием. Украинский боксер вчера победил британца Тони Белью.

- Мы сядем вместе с командой и поговорим о следующем шаге, - цитирует BBC Хирна. - Думаю, что Усик перейдет в супертяжелый вес.

В течение четырех раундов Тони удавалось перехитрить украинца, но его трудно победить. Однажды бой Усика против Джошуа состоится и станет огромным событием.