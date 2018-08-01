Поветкин лидирует в рейтинге WBA перед боем с Джошуа

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин сохранил первое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Вторым идет пуэрториканец Фрес Окендо, третьим – американец Джаррелл Миллер. Другой представитель России Александр Устинов опустился с десятого на тринадцатое место.

Пояс суперчемпиона принадлежит британцу Энтони Джошуа, с которым Поветкин встретится 22 сентября на стадионе "Уэмбли".

В первом тяжелом весе суперчемпионом является украинец Александр Усик. Россиянин Мурат Гассиев, которого Усик недавно победил, опустился на шестое место в рейтинге.

Во втором среднем весе первым в рейтинге идет россиянин Федор Чудинов. В первом полусреднем весе лидирует Эдуард Трояновский.