Поветкин лидирует в рейтинге WBA перед боем с Джошуа

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин сохранил первое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Вторым идет пуэрториканец Фрес Окендо, третьим – американец Джаррелл Миллер. Другой представитель России Александр Устинов опустился с десятого на тринадцатое место.
Пояс суперчемпиона принадлежит британцу Энтони Джошуа, с которым Поветкин встретится 22 сентября на стадионе "Уэмбли".
В первом тяжелом весе суперчемпионом является украинец Александр Усик. Россиянин Мурат Гассиев, которого Усик недавно победил, опустился на шестое место в рейтинге.
Во втором среднем весе первым в рейтинге идет россиянин Федор Чудинов. В первом полусреднем весе лидирует Эдуард Трояновский.
- Александр Поветкин
- Александр Усик
- Эдуард Трояновский
- Федор Чудинов
- Мурат Гассиев (бокс)
- Энтони Джошуа
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