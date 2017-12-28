Поветкин, Ковалев и Лебедев могут провести бои в Екатеринбурге в 2018 году

Исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов сказал, что Александр Поветкин, Сергей Ковалев и Денис Лебедев в 2018 году могут провести бои в Екатеринбурге. Представитель компании назвал этих боксеров самыми топывыми на территории России.

- Лебедев, Поветкин, Ковалев - эти ребята сейчас самые топовые российские боксеры, - цитирует ТАСС Титова. - Мы постараемся организовать на Урале бой с участием кого-то из этой тройки.

Напомним, Поветкин является официальным претендентом на титул WBA в супертяжелом весе, Ковалев - чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе, а Лебедев - суперчемпионом WBA в первом тяжелом весе.