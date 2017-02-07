Поветкин будет исключен из рейтинга IBF

Российский супертяжеловес Александр Поветкин будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF), информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу IBF.

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

В начале февраля глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба "Б" также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была "чистой".

Ранее стало известно, что Поветкин будет исключен из рейтингов WBC. Россиянин в декабре попал в рейтинг IBF и расположился на девятой строчке. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет.