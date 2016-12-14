Победитель боя Поветкин - Стиверн получит 1,65 миллиона долларов

Общий гонорар боксеров Александра Поветкина и Бермейна Стиверна составит три миллиона долларов, из которых 90 процентов будут поделены пополам, а оставшиеся десять достанутся победителю, то есть в сумме он получит 1,65 миллиона долларов, сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Бой за звание временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином и канадцем состоится 17 декабря в Екатеринбурге. В активе Поветкина, 30 побед (22 - нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. У Стиверна 25 побед (21 - нокаутом) при двух неудачах и одной ничьей.

- Общий гонорар обоих боксеров - три миллиона долларов. Делится он так: сначала WBC удерживает 10 процентов из этой суммы, а остальное делится 50 на 50. А потом эти удержанные 10 процентов отдают победителю, - приводит "Р-Спорт" слова Рябинского. - А изначально оставшиеся 90 процентов делятся пополам.

Саня объективно в очень хорошей форме. Он за последние два с половиной года стал совсем другим. Времена боя с Владимиром Кличко и сейчас - два разных человека. Он даже внешне изменился: похудел, стал жилистым, жестким. Он прибавил в скорости. Сейчас он провел очень много спаррингов с сильными спарринг-партнерами.