Обнародован постер боя за титул абсолютной чемпионки мира между Инной Сагайдаковской и Сесилией Брекхус

Постер боя за титул абсолютной чемпионки мира между Инной Сагайдаковской и Сесилией Брекхус.

Обнародован официальный постер боксерского события 21 июня в столичном "Олимпийском" с соглавным боем вечера между чемпионкой мира WBC в первом среднем весе, непобедимой россиянкой Инной "Ice Queen" Сагайдаковской (7 побед, 3 нокаутом, 0 поражений) из Усть-Илимска и абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе, норвежкой Сесилией Брекхус (33 победы, 9 нокаутов, 0 поражений).

Команда Инны Сагайдаковской благодарит за помощь в создании имиджа российской спортсменки салон Art Creative и фото студию Qweex.