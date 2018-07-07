Мурат Гассиев: "Все мои бои с 2016 года имеют статус "все или ничего"

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев считает, что его бой против украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) войдет в историю бокса. Поединок состоится в Москве 21 июля.

– Я очень воодушевлен предстоящим событием, прекрасно осознаю его важность и надеюсь, что бой получится под стать событию и останется в истории бокса, – цитирует "Р-Спорт" Гассиева. – Эмоционально я подхожу к этому бою, как и к любому другому. Я понимаю важность предстоящей схватки, понимаю ответственность и готовлюсь изо всех сил. А насчет того, что для меня это "все или ничего", то все мои бои с 2016 года носят такой статус, и проигрыш в любом из них отбрасывал бы меня назад. Разница только в количестве поясов и в том, что до мечты один шаг.

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