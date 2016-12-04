Мурат Гассиев: "Не ожидал, что Лебедев настолько жесткий боец"

Новый чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что Денис Лебедев проявил мужество и показал свой характер. По словам Гассиева, первый раунд поединка стал самым сложным.

- Лебедеву удалось вас чем-то удивить в этом бою? - вопрос Гассиеву.

- Да, конечно, он проявил характер, мужество, настоящий чемпион. После нокдауна он поднялся, я часто попадал, наносил ему хорошие удары, а он терпел и продолжал боксировать.

- Какой раунд показался вам самым сложным?

- Наверное, первый раунд. Разведка, скажем так. Я ждал, что он будет бросаться на меня, поэтому боксировал чуть-чуть с осторожностью, не форсировал события. Да, первый раунд оказался самым сложным, а там уже все по нарастающей пошло.

- Не казалось, что Денис больше на технику работает, чем на силу?

- Нет, он бил очень жестко – результат на лице. Но и с техникой у него все в порядке, ему нужно отдать должное. Он очень сильно бил. На самом деле я даже не ожидал, что он настолько жесткий боец, смотрел его бои, но сегодня он меня удивил своей мощью, очень жесткий бой.