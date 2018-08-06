Миша Алоян: "Тете – очень сильный соперник с большим опытом"

Обладатель пояса WBA International в легчайшем весе россиянин Михаил Алоян заявил, что понимает всю ответственность в связи с участием во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В понедельник было объявлено, что проведение четвертьфинального боя WBSS между Алояном и чемпионом WBO Золани Тете из ЮАР запланировано на 13 октября в Екатеринбурге.

- Проводить бои всегда волнительно. WBSS – это уникальное мероприятие, в России финал проходит. Многие страны нам могут позавидовать, - цитирует "РИА Новости" Алояна. - Сейчас начнется второй сезон, я в нем буду участвовать. На мне большая ответственность. Подготовку я уже начал, первый этап в Кабардино-Балкарии недавно закончился. Потом сбор в Кисловодске со сборной России. И место последнего сбора еще обсуждается.

Тете – очень сильный соперник с большим опытом. В суперсерии иначе никак. Надеюсь, что у меня будет зрелищный бой, будем скрещивать пальцы, чтобы я победил. Ну и, конечно, будем тренироваться.