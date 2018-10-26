Чемпион мира в пяти весовых категориях, непобедимый на профессиональном ринге боксер Флойд Мейвезер может подписать контракт с UFC. По словам основателя The Money Team Russia Тимофея Кургина, речь идет об очень крупной сумме.

- Я знаю, что Флойд ведет переговоры с UFC. Если они подпишут контракт, думаю, в нем будет больше 9 знаков, - цитирует RT Sport Кургина.

Флойд Мейвезер одержал победы во всех 50 боях на профессиональном ринге. В августе 2017 года он провел поединок с бойцом UFC Конором Макгрегором по правилам бокса и победил техническим нокаутом в десятом раунде.

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Макгрегором бросил вызов Мейвезеру, на который тот ответил согласием.

- Сейчас Хабиб не может продавать свои бои так же хорошо, как Конор. Но популярность Хабиба по всему миру быстро растет. Бой Флойда с Конором собрал больше 600 миллионов долларов. Если бой Хабиба принесет хотя бы половину этой суммы, это все равно большие деньги, - добавил Кургин.