Менеджер Бивола: "Заявлениями о допинге Баррера хочет раскрутить бой с Дмитрием"

Вадим Корнилов, менеджер российского чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, ответил Салливану Баррере. Напомним, Баррера сказал, что российская сторона затягивает решение о допинг-дестировании под контролем ВАДА перед боем, который должен состояться 3 марта в Нью-Йорке.

– Никакой проблемы с нашей стороны нет, – цитирует allboxing.ru Корнилова. – Изначально мы сами планировали тестирование ВАДА так же, как и со всеми другими нашими бойцами, такими как Руслан Проводников, Виктор Постол и так далее. Но затем представители Барреры сказали, что они в любом случае участвуют в программе "Чистый бокс" под контролем WBC, и не намерены платить за какой-либо дополнительный протокол допинг-тестирования ВАДА.

Мы же в свою очередь готовы это сделать, и уже отправили регистрационную форму в ВАДА. На самом деле сейчас мы думаем о проведении круглогодичного тестирования для Дмитрия Бивола и некоторых других наших бойцов, чтобы продвигать чистый спорт.

Я думаю, что Баррера и его команда таким образом просто пытаются раскрутить бой. Но это и так будет один из лучших поединков в дивизионе и один из наиболее значимых боев в этом году.