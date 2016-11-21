Максим Власов: "Теперь у Ковалева появится сильная мотивация, и мы увидим нового "Крашера"

Интерконтитентальный чемпион IBO в первом тяжелом весе Максим Власов заявил, что Сергей Ковалев сам виноват в своем поражении в поединке с американцем Андре Уордом. 3 декабря Власову самому предстоит провести бой в Москве против Рахима Чахкиева за пояс Интерконтинентального чемпиона WBA.

– Не исключаю, что результат боя Ковалев – Уорд был отчасти политическим, – сказал Власов. – Хоть Сергей и живет постоянно в Америке, но он все равно остается для них русским. Возможно, боксировать в статусе чемпиона с американцем на его территории нужно было агрессивнее, так, как он делал в бою с Хопкинсом. Тогда Сергею было нечего терять, он был мотивирован и бил жестко, раскрепощенно.

В боях такого уровня не надо рассчитывать на победу по очкам, нужно "приколачивать" соперника, что всегда Ковалев и делал. А здесь было ощущение, что Сергей боялся устать, и в результате чего недостаточно напирал, где-то даже прогуливался по рингу. В последних раундах он позволил Уорду больше свободы действий, чем это следовало бы делать.

Уверен, что исход боя послужит встряской для Ковалева. Он уникальный боксер. Отдаю должное его скорострельности, неожиданности и точности ударов. Но в последнее время он стоит на месте как профессионал и не прибавляет в технике, атакует однообразно "двойками".

Считаю, что последний тренер ему ничего не дал в техническом плане, Сергей стоит на одном уровне, а этого в большом боксе недостаточно. Сейчас у него появится сильная мотивация вернуть себе титулы, и он продемонстрирует еще нам нового, более жесткого и агрессивного "Крашера".