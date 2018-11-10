Максим Власов: "Гловацкий сильно уступает мне в технике, но шансы равны"

Российский боксер Максим Власов перед поединком с поляком Кшиштофом Гловацким в рамках второго сезона Всемирной боксерской суперсерии заявил, что ему предстоит сложный бой. 32-летний спортсмен добавил, что основную опасность представляет тяжелый удар соперника.

- Чувствую себя неплохо, подстроился, - сказал Власов в интервью пресс-службе Федерации бокса России. - Бой будет около семи утра по московскому времени. В последние несколько дней тренировки смещали на вечер, пытались попозже тренироваться. Думаю, проблем не будет, отдохну.

Подготовка, честно говоря, прошла не идеально - было несколько бытовых моментов, которые не позволили полностью сконцентрироваться на подготовке. Но как получилось, будем исходить из того, что есть. Процентов на восемьдесят готов.

С моим опытом человек вообще не должен обращать внимания на внешние факторы. Чужая страна, чужая публика - я все это просто переношу.

Гловацкий - крепкий боксер как физически, так и ментально. Это будет достаточно сложный бой для меня. По поводу техники - у него много пробелов, в техническом арсенале он уступает мне очень сильно. В плане личных качеств - хорошо чувствует время атаки, дистанцию, когда оттянуться от удара и как защититься. Нет технических наработок, защита интуитивная, в этом плане хорошее качество. Достать до головы не так-то просто. Мы будем строить тактику, исходя из этого, думаю, что найду способы добраться до него.

Он может быть опасен тяжелым ударом, у него достаточно жесткий удар. И стойка неудобная, он левша, стоит широко - далеко от своего соперника.

Гловацкий не самый интересный соперник в моей карьере. Может быть, самый неудобный и сложный - но это спорный момент, увидим только в ринге. После боя можно будет говорить об этом.

Перерыв в боях с февраля был связан в первую очередь с переговорами по суперсерии. Чтобы не было такого простоя, мы провели показательный бой-спарринг. Перерыв большой, это не очень хорошо, но не думаю, что скажется. Ни морально, ни физически я ничего не утратил, чувство ринга со мной.

Не думаю, что в этом бою есть фаворит - шансы равны, все покажет ринг.

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