Леннокс Льюис – Владимиру Кличко: "Выше голову, брат!"

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис выразил восхищение волевыми качествами украинского боксера Владимира Кличко, уступившего Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. 27-летний британец нокаутировал соперника в 11-м раунде.

Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего Кличко 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

"Какой характер показал Кличко в этом бою. Он заслуживает уважения. Выше голову, брат!", – написал Льюис.

"СЭ" вел трансляцию поединка