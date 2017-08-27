Леброн Джеймс, Майк Тайсон и Брюс Уиллис приехали на бой Мейвезер - Макгрегор

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс присутствует на трибунах "Т-Мобайл Арены" в Лас-Вегасе, где сегодня состоится поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Также на мероприятие приехал легендарный боксер Майк Тайсон. К зрителям он вышел под песню Тупака Шакура California Love.

Кроме того, перед боем были замечены извсетный актер Брюс Уиллис и британский музыкант Оззи Осборн.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.