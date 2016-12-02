13:47 | БОКС — Профессиональный

Лебедев перевесил Гассиева на 600 граммов

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Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев по итогам процедуры взвешивания перед боем против Мурата Гассиева оказался тяжелее своего соперника на 600 граммов, сообщает vsenabox.ru. Вес претендента составил 90 килограммов, в то время как у обладателя чемпионского титула весы зафиксировали 90,6 килограмма.

По правилам IBF в день поединка Лебедев пройдет еще одну процедуру взвешивания. На кону боя, который состоится в Москве на арене "Мегаспорт" 3 декабря, будет стоять только чемпионский титул в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации.

Претендент по линии IBF Гассиев одержал победы во всех 23 боях на профессиональном ринге. 17 раз россиянин завершал поединки нокаутом. В активе 37-летнего Лебедева 29 побед, 22 из которых – нокаутом, и два поражения.

 

 

Дополнительная информация

http://www.vsenabox.ru/news/rezultaty-vzveshivaniya-vechera-boksa-3-dekabrya/

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