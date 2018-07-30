Лебедев хочет бой с топовым соперником. Он будет драться с Усиком?

Вадим Корнилов, менеджер 38-летнего боксера Дениса Лебедева, отметил, что спортсмен заинтересован в бое с топовым соперником. Ранее WBA объявила россиянина "чемпионом в отпуске". В организации заявили, что он будет обязан встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), победителем которой стал Александр Усик.

- Денис пока просто тренируется, непонятно, с кем он будет выступать и где, - приводит "Р-Спорт" слова Корнилова. - Я общался с ним на днях, он очень заинтересован в том, чтобы провести бой с кем-то из топовых боксеров в скором будущем.