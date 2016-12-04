Команда Гассиева не надеялась на судей, а планировала нокаут

Менеджер россиянина Мурата Гассиева Алексей Васильев после победы над соотечественником Денисом Лебедевым отметил, что команда планировала победить нокаутом, а не решением судей. Сегодня в Москве Лебедев раздельным решением судей проиграл Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе. Другой пояс Лебедева WBA (Super) на бой не выставлялся.

- Мурат заслуженно выиграл в таком тяжелейшем бою. Очень хорошо, что Россия получила нового, молодого и очень перспективного чемпиона, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - Лебедев сказал, что пояса нужно выигрывать увереннее? Ему обидно. Денис – реальный воин, он отличный спортсмен. Судьи назначались IBF, но менялись по желанию "Мира бокса". Мы никоем образом не влияли на судей.

Мы не надеялись на решение судей, а наша стратегия и план заключалась в том, чтобы выиграть досрочно. Мы до последнего не были уверенными, - продолжил он. – Если была дальнейшая перспектива, (и она) строилась вокруг двух титулов, то сейчас неожиданно был выставлен только один титул. Нужно все переоценить и подумать. Мы верим в Мурата, верим, что он один из лучших боксеров в своем весе.