Кличко поможет Джошуа подготовиться к бою с Поветкиным

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко должен стать одним из спарринг-партнеров чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, информирует Luckypunch.net. Украинец поможет британцу готовиться к защите поясов в бою против россиянина Александра Поветкина.

Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября на "Уэмбли". Напомним, 29 апреля 2017 года в бою за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF Джошуа победил Кличко.