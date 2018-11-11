Кирилл Пчельников: "Знал, что Усик победит. Но Белью прекрасно подготовился"

Известный промоутер Кирилл Пчельников в интервью "СЭ" отметил, что не сомневался в победе украинца Александра Усика над британцем Тони Белью в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. 31-летний Усик отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.

- Знал, что Усик победит, не сомневался в нем, - начал Пчельников. – Для меня было небольшим открытием, что Белью так прекрасно подготовится к этому поединку и воплотит свой план в жизнь. Я получил большое удовольствие от этого боя, было очень интересно.

- Восемь раундов для Белью – это максимум?

- Понятно, что он, наверное, показал все, на что способен. А Александр, напротив, только прибавлял и прибавлял по ходу боя.

- Усик мог закончить поединок раньше?

- Думаю, нет. Белью следовало потерпеть еще немного, провести оставшиеся раунды более закрыто. Но спасибо ему за то, что боксировал в иной манере - поэтому и получился зрелищный бой. (Игорь Новиков)