Иван Кирпа: "Шумиха вокруг мельдония у Поветкина осела неприятным осадком"

Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа отметил, что скандал с мельдонием оставил неприятный осадок у него и его подопечного. Напомним, что в мае, незадолго до намеченного боя с обладателем пояса WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером, стало известно, что в допинг-пробе Поветкина обнаружен мельдоний. Впоследствии он был оправдан, поскольку количество препарата в организме не превышало допустимые нормы.

– Сама по себе вся эта шумиха и неприятная ситуация естественно всем нам осела очень неприятным осадком, – цитирует "Р-Спорт" Кирпу. – Но Саша профессионал, попереживали – времени долго расстраиваться нет, жизнь идет. Саша возрастной спортсмен, поэтому надо работать, тренироваться и идти к своей цели. Он очень мужественный и стойкий. Чуть-чуть было неприятно всей команде какое-то время, но мы это пережили. Потом пришли известия, что его оправдали – что и требовалось доказать, что на самом деле это не то, о чем звенели все западные СМИ.

Жизнь продолжается, мы работаем. Мы постарались оставить это там, в прошлом. Все случилось и все прошло. Поэтому, что смысл топтаться на месте? Пилить опилки нет смысла, надо идти дальше. Неприятная ситуация была, к сожалению, нас коснулась, поэтому как могли стойко выдержали и – вперед. Саша заряжен. Достойный спортсмен и человек с большим сердцем. Настоящий мужчина. С мотивацией, с задором. Все хорошо у нас.