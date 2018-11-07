Источник: Мейвезер заработает 88 миллионов долларов за поединок с японским бойцом ММА

Американский боксер Флойд Мейвезер за свой поединок с японским бойцом ММА Тенсином Насукавой получит 88 миллионов долларов. Об этом в своем Твиттере сообщил британский журналист Майкл Бенсон.

По его информации, гарантированный гонорар американца составит 62 миллиона. Еще 26 миллионов, как ожидается, он заработает благодаря продаже телетрансляций. Поединок пройдет 31 декабря Сайтаме (Япония).

💴💰 Being reported by Japanese outlet 'Tokyo-Sports' that Floyd Mayweather expects to earn ¥10billion ($88million) for his fight with kickboxer Tenshin Nasukawa on December 31st. RIZIN said to be paying ¥7billion ($62million) and he intends to gain the rest from broadcast/PPV. – Michael Benson (@MichaelBensonn) 6 ноября 2018 г.

Бой Мейвезера и Насукавы пройдет в рамках турнира Rizin 14. Он организуется японской компанией, продвигающей смешанные единоборства.

20-летний Насукава провел 27 боев по правилам кикбоксинга и все выиграл. Также на его счету четыре боя в ММА.

41-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 боксерских поединках. Последний из них – в августе 2017 года после возвращения с пенсии против чемпиона UFC Конора Макгрегора (победа техническим нокаутом в 10-м раунде).

Напомним, что вызов американцу бросил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Россиянин сделал это после победы над Макгрегором в октябре. Бой в Лас-Вегасе завершился скандалом после драки с участием команд соперников, Хабиб победил Конора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде и выбрался из октагона для атаки оппонентов.

Атлетическая комиссия штата Невада еще не вынесла свой вердикт по наказанию всех участников, однако Нурмагомедову уже вернули половину замороженного гонорара – 1 миллион долларов.