Григорий Дрозд: "Влодарчика Гассиев практически не почувствовал"

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBС Григорий Дрозд подвел итоги боя Мурата Гассиева​ с Кшиштофом Влодарчиком в рамках Мировой боксерской серии.

– Очень уверенная и убедительная победа, – отметил Дрозд. – Многого о нынешнем бое и не расскажешь, как такового и не получилось. Мурат себя очень хорошо чувствовал себя психологически и уверенно вел поединок. После первого же серьезного попадания все закончилось. Думаю, команда да и сам боксер удивлен такой быстрой победой.

– Ожидали такого быстрого нокаута?

– Конечно, нет. Влодарчик "крутил" противника и намеренно отдавал инициативу. Думал, что какие-то вещи пройдут, но Мурат просто очень жестко и сильно попал поляку в область печени. Когда такие удары проходят, после них немногие восстанавливаются.

– Перед боем вы говорили, что Гассиеву нужно быть внимательнее и хитрее, не уходить с головой в рубку. Получается, все прошло по его плану?

– Мурат был внимателен и собран, но я бы сказал, что больше выжидал Влодарчик. Гассиев усиленно шел вперед и пытался навязать свой бокс, что у него хорошо получилось. Настолько легко, свободно и непринужденно он вел схватку. Видимо, сказались хорошие спарринги и подготовка нашего молодого боксера. Влодарчика он практически не почувствовал. Будем надеяться, следующий бой будет не столь скоротечным, но плотным. (Евгений БЕЛОУСОВ)