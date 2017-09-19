Градович следующий бой проведет 16 декабря в Екатеринбурге

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов рассказал, что бывший чемпион мира по боксу россиянин Евгений Градович следующий поединок проведет 16 декабря в Екатеринбурге. Он также добавил, что планируется участие Магомеда Курбанова, Евгения Чупракова и Павла Маликова.



– Градович проведет бой 16 декабря в Екатеринбурге. Также планируется участие Магомеда Курбанова, Евгения Чупракова, Павла Маликова и других боксеров, – приводит ТАСС слова Титова.

Градович 5 мая завоевал титул Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 55,22 кг. В поединке, который прошел в Екатеринбурге, россиянин победил по очкам колумбийца Уго Беррио.

Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы, 9 из которых нокаутом, два поражения и одна ничья.