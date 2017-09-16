Головкин – Альварес: трансляция боя

В воскресенье рано утром по московскому времени состоится главный поединок года в среднем весе. В ринге встретятся Геннадий Головкин из Казахстана и мексиканец Сауль Альварес. Ожидается, что поединок в Лас-Вегасе начнется в 8.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес.

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Онлайн трансляция поединка Геннадий Головкин – Сауль Альварес.