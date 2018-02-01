Глава WBC: "Поветкин не может быть обязательным претендентом по нашей версии"

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что россиянин Александр Поветкин не получит статус обязательного претендента по линии организации. Поветкин является обязательным претендентом на бой с чемпионом WBA (Super) британцем Энтони Джошуа.

- Да, он вернется (в рейтинг WBC). В январе была техническая ошибка из-за праздников, так что в феврале мы ее исправим, - цитирует Сулеймана "РИА Новости". - Пока не знаю, под каким номером он вернется, но я знаю, что он уже стал обязательным претендентом по линии WBA. Так как он уже связан обязательствами с WBA, по нашей версии он не может иметь этот статус.