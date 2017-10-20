Гассиев показал практически одинаковый вес с Влодарчиком перед боем

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев показал практически одинаковый вес с обязательным претендентом на титул поляком Кшиштофом Влодарчиком перед четвертьфиналом Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг, информирует ТАСС. Вес Гассиева накануне боя, который пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), составляет 199 фунтов (90,3 кг), вес Влодарчика – 199,5 фунтов (90,5 кг).

Отметим, что в послужном списке 24-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, 36-летнего Влодарчика – 53 победы (37 нокаутом), три поражения.

Бой Мурат Гассиев – Кшиштоф Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Ньюарке (США). Ориентировочное время начала – 6.00 22 октября по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Гассиев – Влодарчик.