Флойд Мейвезер: "Пусть Макгрегор готовит несколько миллионов, если не сгонит вес"

Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер отметил, что чемпион UFC Конор Макгрегор имеет проблемы со сгонкой веса. Их совместный бой по правилам бокса в Лас-Вегасе пройдет в ночь с 26 на 27 августа по Москве.

- Сейчас Макгрегор, наверное, весит 164 фунта (74,3 кг), - цитирует Мейвезера fighthype.com. - Поэтому ему нужно согнать еще 10 фунтов (4,5 кг). Если он сделает вес - отлично. Если нет, то мы все равно будем драться. Однако ему придется заплатить серьезный штраф... Пусть готовит несколько миллионов сверху.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер.

После боя на нашем сайте появятся подробный разбор главных моментов поединка (видео), мнение экспертов, слова участников, реакция мировых СМИ и статистические факты супербоя.

Следите за боем – по ссылке.