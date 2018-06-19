Федерация бокса России гарантирует безопасность во время боя между Усиком и Гассиевым

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что в рамках подготовки к бою украинского боксера Александра Усика в Москве в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева принимаются достаточные меры безопасности. По его словам, поединок будет организован на высочайшем уровне.

– Александр ничего дополнительно не просил, только относительно безопасности. Но безопасность мы гарантируем, не будет никаких проблем, – цитирует ТАСС Кремлева.

Бой Гассиев – Усик пройдет 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский".