21:42 8 декабря | БОКС — Профессиональный

Эрик Молина: "Я сталкивался с таким, что Джошуа не может и представить"

0
0
0

34-летний американец Эрик Молина рассчитывает победить британца Энтони Джошуа в поединке 10 декабря, который пройдет в Манчестере. Джошуа обладает чемпионским титулом по версии IBF в супертяжелом весе.

– Я на своем веку видал много жестких вещей, – цитирует ВВС Молину. – Сталкивался с таким, о чем Джошуа не имеет представления. Такие события закаляют, делают более опасным и сильным бойцом. Вся Великобритания будет удивлена. Очень удивлена. Я бил многих сильнейших боксеров и подхожу к поединку с большой уверенностью в себе.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ