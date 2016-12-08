Эрик Молина: "Я сталкивался с таким, что Джошуа не может и представить"

34-летний американец Эрик Молина рассчитывает победить британца Энтони Джошуа в поединке 10 декабря, который пройдет в Манчестере. Джошуа обладает чемпионским титулом по версии IBF в супертяжелом весе.

– Я на своем веку видал много жестких вещей, – цитирует ВВС Молину. – Сталкивался с таким, о чем Джошуа не имеет представления. Такие события закаляют, делают более опасным и сильным бойцом. Вся Великобритания будет удивлена. Очень удивлена. Я бил многих сильнейших боксеров и подхожу к поединку с большой уверенностью в себе.