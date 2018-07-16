Энтони Джошуа: "Только глупец недооценил бы то, чего достиг Поветкин"

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа сказал, что с нетерпением ждет боя против обязательного претендента на титул WBA россиянина Александра Поветкина. Поединок состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Александр Поветкин: "У Джошуа четыре пояса. Я хочу взять их"

– Не могу дождаться возвращения на ринг, – цитирует Sky Sports Джошуа. – Теперь чувствуется, что до конца марта еще много времени (следующий поединок после боя с Поветкиным Джошуа должен провести весной, соперником может стать Деонтей Уайлдер. – Прим. "СЭ"). Для меня Поветкин – серьезный вызов. Я буду тщательно готовиться. У него серьезная история боев – только глупец недооценил бы то, чего он достиг.

Тренировки для меня не прекращались, но следующие 10 недель будут интенсивными. Как с физической, так и с психологической стороны. Я готовлю себя к прорыву, чтобы быть уверенным в том, что я буду в оптимальных кондициях к очередному крупному вечеру бокса на "Уэмбли", который пройдет 22 сентября.

Напомним, на счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.