Энтони Джошуа: "Отдаю должное Владимиру Кличко"

Британский боксер Энтони Джошуа, победивший украинца Владимира Кличко в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе, по окончании поединка отдал должное сопернику. 27-летний боксер нокаутировал Кличко в 11-м раунде.

Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего украинца 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

– Что я могу сказать? 19-0, три с половиной года в игре, – приводит BBC слова Джошуа. – Я не идеален, но я стараюсь. Если этого не делать, то проиграешь. В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь оппонента. Поэтому отдаю должное Владимиру Кличко.

"СЭ" вел трансляцию поединка