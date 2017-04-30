01:15 | БОКС — Профессиональный

Энтони Джошуа: "Отдаю должное Владимиру Кличко"

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Британский боксер Энтони Джошуа, победивший украинца Владимира Кличко в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе, по окончании поединка отдал должное сопернику. 27-летний боксер нокаутировал Кличко в 11-м раунде.

Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего украинца 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

– Что я могу сказать? 19-0, три с половиной года в игре, – приводит BBC слова Джошуа. – Я не идеален, но я стараюсь. Если этого не делать, то проиграешь. В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь оппонента. Поэтому отдаю должное Владимиру Кличко.

"СЭ" вел трансляцию поединка

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КОММЕНТАРИИ (5)
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"Gaga_rin"

ALEXEY959595 "Gaga_rin"......Тебе с твоим ником только на космических сайтах летать, космонавт!....Я сам решу, где мне и что писать, защитник хохлов! Нормальные спортсмены с отбитыми мозгами мэрами столиц не становятся!....Владимир никогда не был мэром, а Виталий защитил десертацию, чем ты вряд ли сможешь похвастать. Зато Валуев, Басков в депутатах это видимо у тебя нормально. Нечего лезть в чужую страну, в свое бардака хватает, и тем более мешать спорт с политикой и всякой грязью.читай мой коммент ниже.

02:07

ALEXEY959595

"Gaga_rin"......Тебе с твоим ником только на космических сайтах летать, космонавт!....Я сам решу, где мне и что писать, защитник хохлов! Нормальные спортсмены с отбитыми мозгами мэрами столиц не становятся!

01:48

magadanets

не спорьте с ним. Доктор сейчас вернется и уколет его. Обостренице-с...

01:43

"Gaga_rin"

ALEXEY959595 Никакого должного хохлам! Хохлы-это хронические мрази!......ты придурок, свой детский бред пиши на грязных политических сайтах, и не лезь на спортивные идиот.

01:41

ALEXEY959595

Никакого должного хохлам! Хохлы-это хронические мрази!

01:26