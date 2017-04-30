Энтони Джошуа: "Отдаю должное Владимиру Кличко"

Британский боксер Энтони Джошуа, победивший украинца Владимира Кличко в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе, по окончании поединка отдал должное сопернику. 27-летний боксер нокаутировал Кличко в 11-м раунде.
Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего украинца 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.
– Что я могу сказать? 19-0, три с половиной года в игре, – приводит BBC слова Джошуа. – Я не идеален, но я стараюсь. Если этого не делать, то проиграешь. В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь оппонента. Поэтому отдаю должное Владимиру Кличко.
"Gaga_rin"
ALEXEY959595 "Gaga_rin"......Тебе с твоим ником только на космических сайтах летать, космонавт!....Я сам решу, где мне и что писать, защитник хохлов! Нормальные спортсмены с отбитыми мозгами мэрами столиц не становятся!....Владимир никогда не был мэром, а Виталий защитил десертацию, чем ты вряд ли сможешь похвастать. Зато Валуев, Басков в депутатах это видимо у тебя нормально. Нечего лезть в чужую страну, в свое бардака хватает, и тем более мешать спорт с политикой и всякой грязью.читай мой коммент ниже.
02:07
ALEXEY959595
"Gaga_rin"......Тебе с твоим ником только на космических сайтах летать, космонавт!....Я сам решу, где мне и что писать, защитник хохлов! Нормальные спортсмены с отбитыми мозгами мэрами столиц не становятся!
01:48
magadanets
не спорьте с ним. Доктор сейчас вернется и уколет его. Обостренице-с...
01:43
"Gaga_rin"
ALEXEY959595 Никакого должного хохлам! Хохлы-это хронические мрази!......ты придурок, свой детский бред пиши на грязных политических сайтах, и не лезь на спортивные идиот.
01:41
ALEXEY959595
Никакого должного хохлам! Хохлы-это хронические мрази!
01:26