Элейдер Альварес: "Тренировал удар, которым нокаутировал Ковалева"

Новый чемпион мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории Элейдер Альварес после победы в титульном бое над россиянином Сергеем Ковалевым сказал, что готов к встрече с сильнейшими соперниками. Колумбиец отметил, что хотел доказать оппоненту свою готовность к большим свершениям.

– Не могу описать, что я чувствую, – цитирует BoxingScene Альвареса. – Я хотел показать Ковалеву, что я силен. Показать, что у меня крепкий подбородок и я готов к большим свершениям.

Мы отрабатывали удар (которым колумбиец отправил Ковалева в нокаут. – Прим. "СЭ") во время тренировочного лагеря, и вот как все вышло. Я всегда тренирую этот удар.

Я готов драться с лучшими. Я готов стать лучшим в своем весе. Я ждал этого пять лет и теперь готов к любому сопернику.

В настоящее время чемпионскими поясами в полутяжелой весовой категории владеют Дмитрий Бивол (WBA), Адонис Стивенсон (WBC) и Артур Бетербиев (IBF).

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