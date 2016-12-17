Эдуард Безуглов: "Как можно было так подставить Поветкина?"

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выразил недоумение по поводу ситуации, в которой оказался российский боксер Александр Поветкин. Его бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном был отменен из-за обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина.

– Колхоз был… Теперь зверинец… Как можно было так подставить Поветкина? – написал в своем твиттере Безуглов. – Это же жуткий непрофессионализм – провалить плановый допинг-контроль.