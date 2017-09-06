Доходы от продажи билетов на бой Мейвезер – Макгрегор составили 55 миллионов долларов

Общая сумма доходов от продажи билетов на бой по правилам бокса между непобежденным чемпионом мира Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором составила 55 миллионов долларов, сообщает Bloodyelbow.com. Отмечается, что на поединок, который состоялся в Лас-Вегасе в конце августа, было продано 13094 билета.

По данным источника, бой Мейвезер – Макгрегор занял второе место в списке самых кассовых поединок в истории, уступив первое место бою того же Мейвезера против Мэнни Пакиао. По итогам поединка, который прошел в мае 2015 года, организаторы выручили 72 миллиона долларов.

Напомним, бой продолжался 10 раундов и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом. Для американского боксера этот бой стал последним в карьере. Он покинул ринг, одержав 50 побед в 50 поединках. Для Макгрегора же этот бой был дебютным в профессиональном боксе.

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