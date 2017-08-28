Мейвезер - Макгрегор. Великий бой или великий обман?

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе состоялся самый кассовый поединок в истории единоборств. Непобедимый боксер Флойд Мейвезер в 10-м раунде отправил в нокаут знаменитого бойца ММА Конора Макгрегора

Оба спортсмена получили самые высокие гонорары в своей жизни, организаторы боя установили рекорд по продаже платных трансляций. Однако у части публики остались сомнения: не носил ли бой постановочный характер? Слишком уверенно чувствовал себя на ринге Макгрегор, дебютировавший в профессиональном боксе, слишком предсказуемым оказался исход поединка, и слишком удачно все сложилось для тех, кто вкладывал в этот проект сумасшедшие деньги.

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