Мейвезер - Макгрегор. Великий бой или великий обман?

Оба спортсмена получили самые высокие гонорары в своей жизни, организаторы боя установили рекорд по продаже платных трансляций. Однако у части публики остались сомнения: не носил ли бой постановочный характер? Слишком уверенно чувствовал себя на ринге Макгрегор, дебютировавший в профессиональном боксе, слишком предсказуемым оказался исход поединка, и слишком удачно все сложилось для тех, кто вкладывал в этот проект сумасшедшие деньги.
МЕЙВЕЗЕР VS МАКГРЕГОР: ДЕНЬГИ ВМЕСТО ВОЛШЕБСТВА
Знаменитый боксер Флойд Мейвезер в 10-м раунде нокаутировал не менее знаменитого бойца Конора Макгрегора. Шоу получилось неплохим, сам бой – не очень. Андрей БАЗДРЕВ объясняет, почему.
"ФЛОЙД БЫСТРО ПОНЯЛ, ЧТО КОНОР ДЛЯ НЕГО НЕОПАСЕН"
Комментатор Первого канала Александр САДОКОВ, работавший на бое Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, – о возможной форме американца и грязных трюках ирландца.
"МАКГРЕГОР ВЫШЕЛ НА РИНГ ЗА ЧЕКОМ"
Российский боец смешанного стиля Александр ШЛЕМЕНКО после боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором считает, что судья поспешил зафиксировать технический нокаут.
ЭКЛЕКТИКА В ЛАС-ВЕГАСЕ
Организаторам "Боя века" между боксером и бойцом удалось смешать невозможное и добиться грандиозного успеха, считает Владимир ХРЮНОВ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ТАНЦЕВ
Что говорили соперники друг о друге.
hant64
Интересна статистика от СЭ: 13 сентября 2014 года Мэйвезер провёл сразу два боя - против Пакиао и против Майданы. Что-то удивительное... Впрочем, чего ещё от СЭ можно ожидать? Ляпы и ошибки практически во всех статьях, заметках и новостях. Высший профессионализм)))
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