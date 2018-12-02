Дмитрий Бивол: "Готов к объединению поясов и бою с Гвоздиком"

Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готов встретится с обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком. Гвоздик в субботу в Квебеке победил нокаутом в 11-м раунде прежнего чемпиона WBC канадца Адониса Стивенсона.

– Стивенсон – это один из лидеров нашего веса, он все равно остается интересен для проведения боя, его списывать со счетов нельзя, – цитирует РИА Новости Бивола. – Я думаю, что публике будет интересно посмотреть бои с его участием. Но теперь в приоритете не Стивенсон, а Гвоздик. Потому что пояс именно у украинца. Я говорил и говорю, что я готов к объединению поясов.

Сейчас я ощущаю, что готов к этому. Не важно кто будет в противоположном углу, а главное – чтобы это был человек с поясом.