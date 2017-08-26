Дана Уайт: "Похоже, Де Ла Хойя вновь начал пить и нюхать кокаин"

Президент UFC Дана Уайт резко отреагировал на запись в Твиттере промоутера и бывшего чемпиона мира Оскара Де Ла Хойи о предстоящем бое между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Де Ла Хойя обвинил непобедимого чемпиона мира и чемпиона UFC в неуважении к боксу.

– Какого черта? Этот парень снова начал нюхать кокаин и напиваться?, – написал Уайт.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.

WTF?!? Is this guy snorting coke and drinking booze again??!? #OscarDeLaArum pic.twitter.com/awn2bgnWNV – Dana White (@danawhite) 25 августа 2017 г.

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