Оскар де ла Хойя: "Мейвезер и Макгрегор не уважают бокс"

Глава промоутерской компании Golden Boys Оскар де ла Хойя раскритиковал непобежденного экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего и бойца UFC Конора Макгрегора, которые встретятся в бою 26 августа. Поединок пройдет в Лас-Вегасе.

– К черту Мейвезера и Макгрегора. Вы оба не уважаете бокс, – написал в своем Твиттере де ла Хойя, оставив хэштег, посвященный бою Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию бояМейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.