Чахкиев завершил карьеру

Олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира по версии IBO в весовой категории до 90,71 кг Рахим Чахкиев объявил о завершении карьеры. 34-летний спортсмен провел на профессиональном ринге 29 боев, одержав 26 побед и потерпев три поражения.

– Я завязываю с боксом, ему я отдал 20 лет, уже пора. 12 лет я посвятил любительскому боксу, достиг самой высокой точки, став олимпийским чемпионом, – цитирует ТАСС Чахкиева. – В профессиональном боксе у меня тоже неплохие результаты, я считаю. Но, конечно, я не смог себя полностью реализовать, хотелось бы большего, но ничего, есть много других поприщ.

Я буду и дальше жить спортом, но я не думаю, что смогу еще что-то показать. Логически неправильно стараться выиграть какой-то титул, конкурируя с молодыми, мои лучшие годы уже прошли. Хотя я еще могу что-то показать, но считаю нужным завершить выступления.