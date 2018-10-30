CAS обязал AIBA допустить Конакбаева к выборам президента организации

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную ассоциацию бокса (AIBA) допустить представителя Казахстана Серика Конакбаева к выборам президента организации, информирует пресс-служба CAS.

Выборы пройдут 2-3 ноября на конгрессе организации в Москве. Ранее единственным претендентом на пост главы утвержден Гафур Рахимов.

Напомним, ранее стало известно, что вице-президент AIBA Конакбаев не получил достаточного количества писем с поддержкой от национальных федераций, чтобы претендовать на пост главы организации. Тогда Конакбаев подал жалобу в CAS на решение о недопуске к выборами. По его словам, у него есть письма по крайней мере из 20 стран - просто он опоздал с отправкой документов на несколько часов.

Конакбаев подал иск в CAS на исключение его из кандидатов на пост главы AIBA