Брекхус нокаутировала Лорен, которая поцеловала ее на дуэли взглядов

Чемпионка мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO, IBF, IBO в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус одержала досрочную победу над шведкой Микаелой Лорен. Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде.

Напомним, во время дуэли взглядов Лорен неожиданно поцеловала соперницу, за что получила пощечину. Брекхус за свою карьеру успела провести 32 поединка, во всех она одержала победы. Лорен провела 34 боя, одержала 29 побед и потерпела 5 поражений. Соперницы уже встречались в 2010 году, тогда норвежка победила техническим нокаутом.