Бивол сразится с Джеком за пояс чемпиона мира по версии WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на право проведения боя между временным чемпионом Дмитрием Биволом и действующим обладателем пояса организации Баду Джеком, информирует пресс-служба WBA. Торги запланированы на 25 сентября.

Ранее сообщалось, что торги на организацию будут назначены между россиянином и Натаном Клеверли, который был обладателем пояса по версии WBA. Но 26 августа Джек одержал победу над Клеверли, нокаутировав соперника в пятом раунде. Условием проведения данного поединка было то, что позже победитель выйдет на ринг с Биволом.