Бивол проведет следующий бой до конца этого года

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, сообщил, что спортсмены проведет следующий бой в этом году. Сегодня россиянин победил малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей и в третий раз защитил титул WBA в полутяжелом весе.

- Конечно, Дмитрий проведет следующий бой до конца года, - приводит ТАСС слова Корнилова. - Он готов и к объединительным боям, после поединка будем смотреть относительно соперника. Что касается Чилембы, то он по своей манере не позволяет показать зрелищный бой. Но Дмитрий провел все раунды, как и планировалось.