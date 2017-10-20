Баду Джек: "Боец-расист? Этот подонок, Ковалев, подойдет"

Чемпион мира в полутяжелом весе Баду Джек отметил, что не против встретится на ринге с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Хотел бы встретится с Адонисом (Стивенсоном). Должен быть кто-то, кто нам не нравится. Боец-расист? Этот подонок, Ковалев, позволил себе расистские комментарии, - цитирует Джека sport360.com. - Поэтому, может быть, с ним.

В конечном счете я хочу драться с лучшими в дивизионе: со Стивенсоном, Ковалевым или любым другим. Я знаю, что Адонису предстоит провести обязательную защиту в бою с Элейдером Альваресом. Надеюсь, что за определенную сумму отступных мы сможем заполучить этот бой.