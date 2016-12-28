Андрей Рябинский: "Проба B Поветкина будет вскрыта в январе"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба B российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе. 17 декабря был сорван поединок Поветкина за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна из-за положительной пробы на остарин. Впоследствии Рябинский заявил, что следующая проба, взятая 13 декабря, наличия запрещенных препаратов не выявила.

- Проба B будет вскрыта в январе, - цитирует "Р-Спорт" Рябинского. - Также идет наше внутреннее расследование, результаты в альтернативных лабораториях пока не приходили. Больше половины команды Александра прошли полиграф, данные обрабатываются.

Поветкин: был ли допинг?