Андрей Рябинский: "Хотелось бы отправлять боксеров в США, но пугает судейство"

Вице-президент федерации профессионального бокса России и глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский планирует проводить больше боев для своих спортсменов в первом тяжелом весе за рубежом, но опасается предвзятого судейства.

Ранее в Лас-Вегасе россиянин Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду единогласным решением судей из США (114-113) и утратил пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

- Первый тяжелый вес в США очень популярный, - сказал Рябинский. - "Крузервейт" у нас в России тоже представлен сильно. У нас очень серьезные боксеры. На следующий год у нас в планах проводить больше боев за рубежом, не только в России. Но нас отпугивает судейство в США. Все видели бой Ковалева. Нужна ли Уорду такая победа? Смотрю, вроде он улыбается. (Сергей ФИШ)