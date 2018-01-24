Андре Уорд намекнул на возобновление карьеры

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весе Андре Уорд в Твиттере сообщил, что продолжает тренироваться. 33-летний американец сообщил, что готовится к переходу в новую весовую категорию.

"Прошлой ночью весил 90 килограмм, - написал Уорд. - Накачался, как и обещал. Продолжаю тренироваться. Мы работаем над чем-то особенным".

Напомним, на профессиональном ринге Уорд провел 32 боя, одержав 32 победы (16 - нокаутом). Его последний бой состоялся в июне 2017 года. В нем американец победил Сергея Ковалева, а в сентябре объявил о завершении карьеры.

Weighed in last night at 199 lbs. All 💪🏽 I promise !! I been working. – Andre S.O.G. Ward (@andreward) 24 января 2018 г.