19:52 | Бокс — Профессиональный

Андре Уорд намекнул на возобновление карьеры


Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весе Андре Уорд в Твиттере сообщил, что продолжает тренироваться. 33-летний американец сообщил, что готовится к переходу в новую весовую категорию.

"Прошлой ночью весил 90 килограмм, - написал Уорд. - Накачался, как и обещал. Продолжаю тренироваться. Мы работаем над чем-то особенным".

Напомним, на профессиональном ринге Уорд провел 32 боя, одержав 32 победы (16 - нокаутом). Его последний бой состоялся в июне 2017 года. В нем американец победил Сергея Ковалева, а в сентябре объявил о завершении карьеры. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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