Амир Хан: "Альварес победит Головкина по очкам"

Британский боксер Амир Хан выразил уверенность в том, что Сауль Альварес одержит победу над чемпионом мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBC Геннадием Головкиным. По его словам, мексиканец выиграет по очкам. Напомним, что бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

– В последних поединках Головкин выглядел не лучшим образом. Бой с Джейкобсом стал для него тяжелым, – приводит Boxing Scene слова Хана. – Многие считают, что он проиграл. Я тоже так думаю.

Мы бились с Альваресом, он классный боксер, который отлично двигается и обладает сильным ударом. Когда я слышу о том, что Головкин мощно бьет, то мне кажется, что они ошибаются. Мне кажется, что мексиканец победит по очкам. Он боксирует так же хорошо, как и бьет.